Suri näitleja Erik Ruus

Ta on mänginud filmides «Vaatleja», «Ainus pühapäev», «Tulivesi», «Päeva lõpus» ja «Kutsar koputab kolm korda», telelavastustes «Viimane lend» ning seriaalides «Õnne 13», «Ohtlik lend» ja «Klass: elu pärast». Väiksemaid rolle on ta teinud ka uuema aja filmides, näiteks Võõpsu kaluri roll «Johannes Pääsukese tõelises elus» või kodutu osa «Rohelistes kassides».

«Film kestab ka peale mind edasi, see on kõige suurem vahe teatriga. Õnneks või kahjuks ei ole mul enam vajadust kuulsuse järele, noorena oli see kahtlemata mokkamööda. Minus ei ole kibestumist, aga pole ka edevust, aplausivajadust. Neid viimaseid olen juba piisavalt saanud. Tahan praegu teha seda, mis meeldib, öelda inimestele, mida tahan öelda. Edevuse aeg on möödas,» rääkis Ruus 2019. aastal Virumaa Teatajale.