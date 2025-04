Filmitegijad kutsuvad: siin on su võimalus «​Musta pori näkku» filmis osaleda!

Filmi tootjaks on Taska Film koos Apollo Productionsiga. Režissöör on Jaak Kilmi ning stsenaariumi autor Martin Algus. Uudis filmi valmimisest ilmus mullu augustis.

Et meeleolukas filmibänd saaks sündida, on filmitegijad valmis ära kuulama, millist rokinaudingut suudavad pakkuda pillimängijad üle Eesti. Nii on välja pandud avalik kuulutus, mille kohaselt otsitaksegi muusikuid. Täpsemalt kitarristi, basskitarristi, trummarit ja klahvimängijat.​ Filmimine toimub juulis ja augusti alguses Eesti erinevates paikades 4-5 päeva ning töö on tasustatud.