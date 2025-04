Midagi pole igavene, näib Roosvalt postuleerivat, kuid tema nostalgias on just nii piisav annus poeetilisust, et kunstniku vaatepunkt mõjub ikkagi positiivselt. Need reisipildid on eelkõige nägemuslikud: Roosvalt oskab koorida väljavalitud motiivi nagu kotipõhja unustatud sibulat – kuldset sisu ümbritsevad koltunud koored.