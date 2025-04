SAJANDEID VANA KIRI MUUDAB KÕIKE William Shakespeare'i abielu võis olla hoopis teistsugune, kui siiani arvati

Juba pikka aega on arvatud, et William Shakespeare’i abielu Anne Hathawayga ei olnud kuigi õnnelik. Ta kolis Londonisse, et alustada teatrikarjääri, jättes naise Stratford-upon-Avoni elama, ja määras oma testamendis, et Anne saab endale tema «teise parima voodi». Nüüd on juhtiv Shakespeare’i ekspert analüüsinud üht 17. sajandi kirja fragmenti, mis heidab nende suhtele uut valgust ja seab kahtluse alla seniseid arusaamu​.