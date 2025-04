GALERII Õhk nõiduslikest helidest paks: imetabane Age Juurikas andis EMTAs kontserdi

Sarja «Klaverikunst» hooaja lõpetas Age Juurikas. Ettekandele tulid Eduard Tubina Sonaat-allegro E-duur, Sonatiin d-moll ja Sergei Prokofjevi «Pastoraalne sonatiin», Sonaat nr 8 B-duur op. 84. «Klaverikunst» on Postimehe Fondi ja EMTA ühine ettevõtmine, mis toob lavale rahvusvaheliselt tunnustatud klaverikunstnikud, kelle esituses kõlab eri ajastute kaunis ja virtuoosne klaverimuusika.

Age Juurikas on sugestiivse esitluslaadiga soolopianist ja kammermuusik ning samuti ka kirglik pedagoog, kellel on õpilasi nii Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias kui Tallinna Muusika- ja Balletikoolis. Juurikas on esinenud solistina mitmete mainekate orkestrite ees (sh ERSO, TKO, Läti ja Leedu Riiklikud Sümfooniaorkestrid) ning teinud koostööd dirigentidega nagu Neeme Järvi ja Arvo Volmer.