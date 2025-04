Veebis avaldatud järelhüüe ei too välja surma põhjust, kuid märgib, et Nyweide suri 14. aprillil.

«Sophie oli heasüdamlik ja usaldav tüdruk,» seisab tekstis. «Sageli tähendas see, et teised kasutasid teda ära. Ta kirjutas ja joonistas kirglikult ning suur osa sellest kunstist peegeldab tema sisemist sügavust ning ka valu, mida ta kandis. Paljud tema kirjutised ja kunstiteosed on nagu kaardid tema võitlustest ja traumadest.»​