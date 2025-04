ARVUSTUS Iraani filmitegijad seisavad autokraatliku režiimi vastu, tagajärjed on valusad

Mai 2024. Iraani lavastaja Mohammad Rasoulof pageb tänaseni avalikustamata viisil kodumaalt. Mõni päev varem on talle määratud kaheksa-aastane vanglakaristus režiimivastase propaganda eest. Kuigi Rasoulof on olnud võimudele pinnuks silmas juba pikalt, on värske sihtmärgi tema seljale seadnud Cannes’i filmifestivali põhiprogrammi valitud «Püha viigipuu seeme». Koos lavastajaga on põgenema sunnitud mitmed võttemeeskonna liikmed.