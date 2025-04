Arvo Pärt leinab paavsti: lihtsa ja alandliku vaimuga paavst oli ja on paljude kristlaste südames

Postitus jätkub: «Arvo Pärt meenutab sügava tänuga oma korduvaid visiite Vatikani nii heliloojana kui paavsti kultuurinõukogu liikmena. Meeldejäävad kohtumised nii toonase paavsti Benedictus XVI kui ka tema ametijärglase paavst Franciscuse ning mitmete kardinalidega on olnud heliloojale suur au ja inspiratsioon. Eriline kingitus on Arvo Pärdile olnud võimalus Püha Isa oma muusikaga tervitada – nii oli see teosega «Vater unser» 2017. aastal Vatikanis Ratzingeri preemia saamise puhul ning 2018. aastal paavst Franciscuse Eesti visiidil teosega «Virgencita», mis kõlas paavsti emakeeles tema Tallinnas pühitsetud missal.»