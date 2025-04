1895. aastal asutatud briti muusikafestivalil esitatakse sel aastal ka Arvo Pärdi ja Veljo Tormise loomingut

BBC The Proms kavaga 31. juulil Royal Albert Hallis tähistatakse «Püha minimalismi isa», Arvo Pärdi 90. sünnipäeva. Kontserduk esinevad tunnustatud Pärdi interpreedid Tõnu Kaljuste ja Eesti Filharmoonia Kammerkoor, mis on üks maailma parimaid koore BBC Music Magazine'i hinnangul.

Pärdilt tulevad ettekandele sellised teosed nagu «Da pacem Domine», «Veni creator»​, «Magnificat», «The Deer’s Cry», «Peace upon you, Jerusalem», «De profundis», «Vater unser» ja «​Für Jan van Eyck», millest viimast kantakse Ühendkuningriigis ette esimest korda.

Robert Newman asutas The Promsi programmi juba 1895. aastal ning alates 1927. aastast on BBC korraldanud ja edastanud The Promsi.

Iga hooaeg koosneb kontsertidest Royal Albert Hallis, keelpillimuusika kontsertidest Cadogan Hallis, lisaks Proms in the Park üritustest kogu Ühendkuningriigis. Viimasel ajal on kontserte korraldatud ka teiste Ühendkuningriigi linnades, osana Proms Around the UK programmist.​