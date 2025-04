Eesti Kunstnike Liit sai uue esimehe

Tüüne-Kristin Vaikla on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia disaini erialal ning kaitsnud doktorikraadi kunstis ja disainis. Ta on töötanud sisearhitektina, kuraatorina ja pedagoogina, olles muu hulgas EKA sisearhitektuuri osakonna juhataja ning külalisprofessor RMIT ülikoolis Austraalias. Ta on mitmete rahvusvaheliste ja kohaspetsiifiliste kunstiprojektide, nagu rahvusvahelise sisearhitektuuri sümpoosioni SISU ja kunstiresidentuuri KORDON, algataja ja kuraator. Vaikla on ka Eesti Kujunduskunstnike Ühenduse juhatuse esimees ning osalenud aktiivselt Euroopa sisearhitektide erialavõrgustike töös.