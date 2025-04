Florea ja New Grounds viljeleb midagi, mida nad žanriliselt nimetavad põhjamaiseks jazziks. Tihti mängivad sellist mõtlikud skandinaavia vanamehed ja tavalisel triodena. Põhjamaine jazz on niisugune žanr, mis võiks kõlada sel sügishommikul, kui on olnud esimene öökülm, jäätunud taimed prõgisevad õrnalt saapatalla all ning kõrges ja külmas taevas mingid rändlinnud kaeblikult kluugutades lendavad. See foto (mustvalge muidugi) pannakse ka plaadikaanele. New Ground häälitseb hoopis teistmoodi.