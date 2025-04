MERCA Pundinuiad lõid pähe

Sees on muid pilta ka, silmsemaid: ettevaatust, ka kõrs võib sind kaeda, mitte ainult sina teda! Nemad on sinna kokku nikerdet Lauritsa Peetri poolt, kuid mitte sellest ei tahtnud ma rääkida. Sisust ikka ka.

Ma olin vast pikalt juba Tartus elanud, kui sain teada, et Toomas Kiho nimi on Toomas Kiho. Oma kümmekond aastat vast. Mina teadsin teda rohkem Topi nime kandvat. Arvasin, et perenimi või nii, sest põhikoolis evisin klassivenda, kelle nimi oli Antti Topi (ha-ha, praegu kõlab see kui «antidoping»), arvasin, et ju nad ühest tüvest on.