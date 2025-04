LASTERAAMAT Raamatuvanaema ehitab lugudega silla üle aegade

Laps saab vanaema jutustuste kaudu osa eelmiste põlvkondade suurtest hetkedest, mis on määranud ja kujundanud nende elu. Oma Atlantise leiab lugeja sellest raamatust samuti üles. Raamat ei laienda mitte ainult meie kollektiivse lapse maailmapilti, vaid ka emotsionaalset turvatunnet, et laps, kellega vesteldakse, on sügavalt hinnatud jutupartner. See jutt kannab last kuni täiskasvanueani, läbi elu.