Elu Rõngus on edasi liikunud, pastoraat on juba elamiskõlblikuks kõpitsetud, Lenz on naise võtnud ning juba esimesed kaks järeltulijatki ilmavalgust näinud, kuid maarahva kombed ja ebausk, samuti vanad vaenud on hoolimata pastori pingutustest koguduse hingede eest hoolt kanda visad kaduma. Nii tuleb terava taibuga kirikuõpetajal taas kurikaelad üles otsida ning tõde päevavalgele tuua.