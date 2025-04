LASTERAAMAT Mida teha, kui su nimi on Mereröövel

Kui poiss läheb elus esimest korda suveks vanaisa juurde Saaremaale, saab ta teada, et tema nimi ei ole tekkinud tühja koha pealt, vaid sellel on tõeliselt põnev ajalugu. Saarel sõbruneb Robin eakaaslaste Säde ja Kirsikaga ning hakkab koos nendega uurima legendi Mereröövlite suguvõsa needusest ja peidetud varandusest. Mõistagi pole lapsed ainsad, kes aaret leida püüavad.

Robin ei ole just õnnelik, et peab suve veetma tema jaoks võõra mehega päevinäinud majas, kuid tal ei jää muud üle, sest ema soovib, et poeg hoiaks südamehaigel vanaisal silma peal. Ema paneb sellega lapse õlule küllaltki suure koorma, kuid ilmselt on see tema viis anda pojale võimalus veeta vanaisaga aega, seni kuni veel võimalik.