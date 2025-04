KUNST JA POPP Ainus töötav tulevikustsenaarium on roosa

Mul on millegipärast arvuti desktopil pilt, kus legendaarne diskor ja raadiomees Alari Kivisaar astub välja roosast nukukarbist, millele on kirjutatud «Ken». Kivisaarel on seljas roosad riided. Ilmselt on pilt tehtud ajal, mil pool maailma kandis hetkeks roosasid riideid ehk kui kinodesse jõudis erakordselt populaarseks saanud film «Barbie».