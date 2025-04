Netti Nüganen avab Viinis jäätootmisbüroo

Lavastuse alguspunktiks on kohalikkuse mõtestamine globaalses turismi- ja migratsioonidominantses maailmas. Reisides — kas valikuliselt või valikuta — ei ole kodu miski, kuhu kuuluda, vaid miski, millega kohaneda. Kuidas väljendada lokaalset kuuluvust globaalsest perspektiivist lähtuvalt: maailmas, kus kultuurilise identiteedi osaks on saanud ühe dominantse kultuuri mõju?

Lisaks Nüganenile on laval ka helikujundaja Michaela Kisling ning stsenograaf Pire Sova . Etenduste käigus avavad Nüganen, Kisling ja Sova oma jäätootmis-büroo, milles valmistatakse publiku silme all lavakujundus ja osa kostüümidest, mis etenduse lõpuks sulavad ning kaovad. Ka lavastuse helimaastik aranžeeritakse ja miksitakse kokku reaalajas etenduste vältel.

Lavastus valmib rahvusvahelise koostöö tulemusena ning on Netti Nüganeni, Kanuti Gildi SAALi ja Tanzquartier Wieni kaasproduktsioon. «Ash, horizon, riding a house» esietendub Eestis sel augustil etenduskunstide festivali SAAL Biennaal raames.

Netti Nüganen on etenduskunstnik ja koreograaf. Ta loob performatiivseid hetki, mõeldes sellele, mis on kaalul ja milliseid vaatamise vorme on vaja. Leides inspiratsiooni vasturääkivustest ning ideede paljususest, tegeleb Nüganen maailma loomisega, mis alistub kaasajale kohasele konfliktsusele ning absurdile.