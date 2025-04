NÄDALA PLAAT Saksa kosmiline sünapsirodeo

Kiiret polnud, materjalil lasti küpseda. Hea näide sellest vallast on üks paljudest suurepärastest koostöölugudest, Damon Albarniga valminud «Pure Love», mis läbis omad metamorfoosid mitme aasta jooksul. DJ Koze on korduvalt toonud välja oma põhimõtte, et kui on kiire, siis tasub minna aeglaselt. Ta on artist, kes on esinenud maailma tähtsamatel muusikafestivalidel kuni 70 000-pealisele publikule, kuid suudab ometi jätta mulje, et mängib just sulle.