NÄDALA FILM Poola lõbusaim traditsioon peidab sünget ohtu

Olukord on raske, sest veest oleme me sündides tulnud ja veest me suuresti koosneme. See on osa eluringist, religioonis sageli ka ümbersünni ja puhastumise sümbol, mistõttu on pühast veest saanud tähtis vahend kiriku arsenalis. Klara on seevastu asunud ühe tähtsama elemendi eest põgenema, taustaks Poola väikelinna muserdavad halltoonid ühes jumalateenistuste ning käperdavate poistega.