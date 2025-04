Enne kartulipanekut uut muusikat

Kevadele on omased igasugused vastuolulised asjad. Kask hakkab jooksma ja kõik anumad saavad mahla täis ja ajavad üle ja siis tuleb anumaid otsida, aga kuna kõik on täis, siis ei leia; linnud tulevad lõunast tagasi, hakkavad lärmi lööma – ja igasugused muud jamad, näiteks kartul tuleb maha panna. Kuid on ka rõõmustavat.