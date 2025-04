Tallinna tuleb esinema muusik, keda nimetatakse geeniuseks ja elavaks legendiks

San Francisco Chronicle arvustaja on märkinud, et Sokolov suudab publikut hämmastada «sellist laadi pianismi, musikaalsuse ja kunstimeisterlikkusega, mille kohta võiks arvata, et see on juba igaveseks kaduma läinud».

Peterburis sündinud Sokolov kogus tuntust juba lapstähena, andes esimese soolokontserdi 12-aastaselt ning võites 1966. aastal tolleks hetkeks ajaloos noorima interpreedina kuldmedali rahvusvahelisel Tšaikovski festivalil. Sokolov on teinud koostööd maailmakuulsate orkestritega nagu New Yorgi Filharmoonikud, Amsterdami Kuninglik Concertgebouw orkester, Londoni Filharmooniaorkester, Baieri Ringhäälingu sümfooniaorkester ja Müncheni Filharmoonikud, kuid hiljem otsustanud keskenduda täielikult solistitegevusele, andes ühel hooajal üle Euroopa keskmiselt 70 kontserti.

Pianisti imetlusväärselt poeetilised muusikatõlgendused, millele on omane kaasahaarav ausus, tulenevad tõeliselt laiaulatusliku repertuaari sügavast tundmisest. Sokolovi kavad hõlmavad muusikat alates keskaegsest vaimulikust polüfooniast ning Byrdi, Couperini ja Rameau klahvpilliteostest Bachi, Mozarti, Beethoveni, Schuberti, Schumanni, Chopini ja Brahmsi loominguni.

Samuti on tema repertuaaris esindatud 20. sajandi heliloojad nagu Prokofjev, Ravel, Skrjabin, Schönberg ja Stravinski. 2014. aastast on Sokolov teinud koostööd maineka plaadimärgiga Deutsche Grammophon, kelle alt on ilmunud mitu kõrget hinnangut pälvinud plaati: 2015. aastal «The Salzburg Recital», 2016. aastal «Sokolov: Schubert // Beethoven», 2017. aastal CD Mozarti ja Rahmaninovi klaverikontsertidega. 2020. aastal nägi trükivalgust topeltalbum Beethoveni, Brahmsi, Debussy jt loominguga ning 2022. aastal plaat Haydni klaverimuusikaga, mis salvestati Esterházy lossis.