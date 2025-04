Fragmendid 1535. aastal ilmunud Wanradti ja Koelli katekismusest, mis on esimene osaliselt säilinud emakeelne trükis ja seega alus meie trükisõna teekonnale ning rikkalikule kirjanduspärandile.

Tänavu möödub 500 aastat eestikeelse raamatu sünnist ja selle tähistamiseks avati eile Niguliste muuseumis näitus «Eesti raamat 500. Reliikviad», kus on turvalistest hoiukambritest korraks vaatajate ette toodud eesti raamatuloo kõige haruldasemad reliikviad. See on seninägematu ülevaade meie kirjakultuuri ja trükiste arengust 16.–19. sajandini.