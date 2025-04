Olgu tegemist mitmetunnise galaõhtu või nädalalõpu muusikalis-mängulise telesaatega, näib Karl-Erik Taukar omas elemendis ja sõiduvees, mis jätab mulje, et tal tuleb kõik kergelt – nagu paistavad laulja-kitarristina tulevat ka tema hitid –, kuid tema menukuse saladusse süüvides ilmneb, et tegemist on enda suhtes halastamatu perfektsionistiga.