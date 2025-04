Räppar 50 Cent kaebab kohtusse filmitegija Ryan Kavanaugh’, väites, et talle ei makstud filmi eest, milles ta osaleb, vahendab Hollywood Reporter. Kohtuasjas öeldakse, et räppar, kelle kodanikunimi on Curtis Jackson, filmis «Skillhouse'i»​ stseene mõeldes, et lõplik leping sõlmitakse hiljem, kuid seda kokkulepet ei saavutatud.