OTSEFOTOD Tommy Cash on majas! Jõhvi publik tervitas eurolaulikut tohutu energiaga

Eesti artist TOMM¥ €A$H on maailmas tuntud oma julgete visuaalide ja helide poolest. Ta ei ole mitte ainult muusik, vaid ka vilunud visuaalkunstnik, kes ühendab globaalseid suundumusi karmi helluse ja pöörase huumori seguga. Tommy on oma iseloomuliku visuaalse stiili, absurdse pildikeele ja rikutud huumorimeelega jõudnud sadade miljonite inimesteni üle maailma. Ometi on temas palju enamat kui šokk, iroonia ja komöödia.

Pärast Eesti meelelahutusskeenele plahvatust on Tommy edu kiiresti kodumaa piire ületanud. Ta on tuuritanud mööda maailma, USAs ja Euroopas. TOMMY CASH on nõutud pop-artist, kes esineb suurimatel festivalidel, nagu Glastonbury, Sziget ja Roskilde, kümnetele tuhandetele inimestele.