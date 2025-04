Jazzkaar tõi noored talendid koju ja püstitas nädalaks külma kevade keskele muusikalise oaasi

Ilmselt on igasugune muusikaline interpretatsioon mingil määral improvisatsioon-suhtlus materjali, muusikute ja publikuga. On tore, kui julgetakse riske võtta. Rõõm tõdeda, et festivalil Jazzkaar sellest puudust ei olnud. Improviseerida tuli ka korraldajatel, et ette näha, kuidas ebastabiilne olukord maailmas meie tarbijaharjumusi mõjutab. Sellele vaatamata oli kava täis valikut igale maitsele – oli popimat ja tantsulisemat, sügavamat ja traditsioonilisemat.