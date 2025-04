GALERII Las ma soojendan sind: eestlased katavad Veneestias ühe palazzo soojustuspaneelidega

Eesti paviljon koosneb sisuliselt kahest komponendist. Üks osa on välisfassaadi installatsioon KMT Prefab toodetud paneelidest, millega kaetakse üks Veneetsia ajalooline eluhoone. Teine osa on viidud siseruumi, kus keskendutakse ühistule ja elanikule, kes renoveerimise protsessi keskmes on.