GALERII Loodusjõud laval: Londoni Kuningliku balleti priimabaleriin tõstab Tallinnas tormi!

Londoni Kuningliku Balleti priimabaleriin, keda The Independent on nimetanud maailma kõige nõutumaks baleriiniks, on lavastust «Forces of Nature» esitanud juba mõlemal pool Atlandi ookeani. See ainulaadne programm toob lavale nii klassikalise balleti kõige keerukamad nüansid kui ka tuntud kaasaegsete koreograafide teoseid. Osipovaga liituvad kaassolistid Ühendkuningriigist ja Ameerika Ühendriikidest.