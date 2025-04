VÄGEV ROKIPIDU Three Days Grace naaseb novembris Eestisse

Three Days Grace on täna loominguliselt tugevam kui kunagi varem - bändiga on taasliitunud originaallaulja Adam Gontier ning ka teine vokalist Matt Walst jätkab bändi ridades. Värske loomingupuhangu tõestuseks on peagi ilmuv kaheksas stuudioalbum ning selle esimene singel «Mayday». Lisaks uutele lugudele kõlavad Tallinna kontserdil kindlasti ka bändi tuntuimad hitid nagu «Animal I Have Become», «So Called Life», «Break», «I Hate Everything About You», «Never Too Late», «Just Like You», «Riot», «Painkiller», «The Mountain», «Home» jt.

Three Days Grace alustas tegutsemist aastal 1997 väikeses Norwoodi linnakeses Ontarios. Bändiliikmeteks olid Adam Gontier (vokaal), Neil Sanderson (trummid, taustavokaal) ja Brad Walst (bass). 2003. aastal liitus bändiga kitarrist Barry Stock. Adam Gontier lahkus bändist 2013. aastal ning laulja kohta pakuti Brad Walsti vennale Mattile, kes sulandus bändi koheselt. Eelmise aasta oktoobris kinnitas bänd, et esialgne vokalist Adam taasliitub bändiga ning nüüd on ansamblis kaks lauljat.

Adam Gontier kommenteerib taasliitumist nii: «See on olnud väga sujuv protsess, palju parem kui ootasime. Me justkui jätkasime sealt, kus pooleli jäi. Oleme nii kaua sõbrad olnud, et see on igati loomulik taas ühes ruumis viibida.»

Matt Walst nõustub: «Selle plaadi tegemine on olnud väga inspireeriv ja lõbus. Three Days Grace’i viimased 20 aastat said kokku võetud ning tegime midagi, mida ükski bänd pole varem teinud. Ootan väga, et fännid seda juba kuulata saaksid!»

Tänaseks on Three Days Grace välja andnud seitse stuudioalbumit, millest kolm on jõudnud mitmekordse plaatinaplaadi staatusesse ning nende 18 singlit on jõudnud Billboardi Hot Mainstream Rock edetabeli tippu. Muidugi on bänd võitnud ka hulgaliselt erinevaid muusikaauhindu ning Spotify statistika järgi on nad üks kuulatuim rokkbänd kogu maailmas.