INTERVJUU Näiteja Robert Annus: inimesed satuvad tihti konflikti sellepärast, et tahavad teist näha endasarnasena

Sokrates eelistas linna loodusele, sest puudelt polevat midagi õppida. «Armsa ilvese» isa Gustavi unistus on minna loodusse tagasi, näha ilvest. Gustavit mängib Robert Annus. Tiit Palu lavastab Ott Aardami auhinnatud näidendit. Aardam kirjutas selle tartlaste jaoks pikemaks, lausa mitu versiooni. Annuse sõnul on pikemaks kirjutamine tavapärane.

Tundub, et keerulisem on «Ilveses» mängida kohti dialoogi vahel. Näiteks Gustav äkki nutab. «Kui on nii hea dialoog, siis just tekib inspiratsiooni vahemike täitmiseks,» arvab Annus. «See on eelkõige komöödia ja mõeldud kergeks vaatluseks elule.» Just sellisena esmakordselt lugedes oli näidendis palju kohti, mis ajasid teda naerma. «Reaktsioonid või kohandumised vastavalt situatsioonile võivad olla elus või siis ka selles näidendis absurdsed.»