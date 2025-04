Magnumi raudvara, fotokorüfee Elliott Erwitt Tallinnas

Esindusliku koosluse kureerimise au kuulub Fotografiska rahvusvaheliste näituste juhile Jessica Jarlile, Fotografiska Tallinna näituste juhile Maarja Loorentsile ning muuseumi meeskonnale. Näitus on struktureeritud lihtsalt ja huvitavalt. Väljapaneku liigenduse moodustavad järgmised teemad: «Linnad» («Cities»), «Sugupoolte vahel» («Between the sexes»), «Naistesse puutuv» («Regarding women»), «Rannas» («On the Beach»), «Isiksused» («Personalities»), «Muuseumiretseptsioon» («Museum watching»), «Väikelapsed» («Kids»), «Koerad» («Dogs») ja «Abstraktsioon» («Abstraction»).