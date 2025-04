KULTUURIS KUUM Rokkansambel South of Savoy sündis suurest sõprusest ja armastusest muusika vastu

Kus on South of Savoy enda juured? Mis tunne on sõpradega bändi teha ja kuidas see ansamblile juurde annab? Kuidas on bänd kolme aasta jooksul jõudnud juba viie riigi raadiojaamadesse ja nõnda mitmesse riiki tuuritama? Kuidas kogub South of Savoy inspiratsiooni?