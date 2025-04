Sellist raamatut on eestlastel väga vaja: Sandra Sillamaa jagab uues raamatus vapralt oma elu õppetunde

Sandra Sillamaa juhib ka samanimelist taskuhäälingut «Lase tiiger tuppa», kus läheb raamatu teemades sügavuti. Abiks ja vestluskaaslaseks on tal kliiniline psühholoog Dagmar Ainsoo ning erinevad tuntud külalised.

Loe, mida teised Eesti kuulsused raamatust arvavad:

«Sandra on viimaste aastate jooksul sukeldunud kirglikult enesearengu maailma ja väljunud sealt suure hulga teadmistega, mida ta nüüd lahkelt ja väga avameelselt meile jagab. Kuidas hoida iseennast? Kuidas hoida suhet iseendaga? Kuidas võtta vastutus oma elu ja suhete heaolu eest? Neile küsimustele saame vastata ainult ise, aga Sandra suunab meid küsima. Hästi suunab.»

- Evelin Võigemast, näitleja

«Lase tiiger tuppa. Autobiograafiline enesearenguraamat» Foto: Raamatukaas

«See on üks tõesti mõnus raamat! Nagu Sandra eessõnas lubab, on see kerge, kuid pakub siiski sisukat tasakaalu tema enda ausate jagamiste ja harivate teadmiste vahel. Lisaks on see raamat praktiline: vahelduseks haaravale lugemisele saab teha pause, mõtiskleda enda elu peale ning korjata kaasa terve hunniku lugemissoovitusi. Mina tean igatahes juba päris mitut inimest, kellele Sandra raamatut edasi soovitan.»

- Dagmar Ainsoo, kliiniline psühholoog

«Sandra Sillamaa tõstab lugeja silmade ette peegli ning selgub, et kõige suurem julgus on sellesse ausalt ning eelarvamusteta vaadata. Taolist vaprust on vähestel, ent Sandra raamatu lugemise järel võiks iga lugeja end oluliselt kangema verega tunda.»

- Mihkel Raud, muusik ja kirjanik

«Mind saatis 20ndates ja 30ndates Søren Kierkegaardi tsitaat: «Julgeda tähendab kaotada mõneks ajaks jalgealune, mitte julgeda tähendab kaotada iseennast.» Kokkuvõttes ongi Sandra raamat sellest, kuidas mitte kaotada iseennast – ja veelgi enam – kuidas end sügavamalt leida.

Ma imetlen Sandra julgust ja siirust ning usun, et just sellist raamatut on eestlastel täna väga vaja. See on imetlusväärselt terviklik – igaüks leiab siit midagi, mis puudutab.

Sandra avab uksi uutele rännakutele, sest kõige erilisemad rännakud on need, mis me oma sisemaailmas ette võtame. Sinu tiiger on kogu aeg sinuga. Ära karda teda – kallista ja saa tuttavaks. Siis saab su maailm tuhandeid kordi suuremaks. Ja sina ise – palju õnnelikumaks.»