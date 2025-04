«Ma kahtlesin, kas on sobilik tulla riiki, mida juhib nartsissistlik võim, kes ei austa inimõigusi. Trump ja tema sõbrad, miljonärid ja oligarhid, ei suuda meid veenda, et reaalsus, mida me oma silmaga näeme, on vastupidine sellele, mida me kogeme – ükskõik kui palju ta ka sõnu ei väänaks, väites, et need tähendavad vastupidist sellele, mida nad tegelikult tähendavad. Immigrandid ei ole kurjategijad. Venemaa oli see, kes tungis Ukrainasse.»