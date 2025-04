Raul Saaremets alustab IDA Raadios hommikusaatega

Möödunud aastal Raadio 2’s toimunud muudatuste tõttu kolis Saaremets oma legendaarse saatega Vibratsioon IDAsse ning lõpetas R2’s töö õhtuse vööndi toimetajana. Saaremetsa hommikusaade alustab IDAs teisipäeval 6. mail kell 10 ning on eetris teisipäevast neljapäevani kella kümnest kaheteistkümneni.

IDA on aastal 2018 Tallinnas alustanud internetiraadio, mis avas märtsis 2020 oma teise kanali ja stuudio Helsingis. IDA Tallinna kanalil on enam kui 200 erinevat saatesarja. Muusikaline programm on mitmekesine – kantrist ja klassikast läbi jazzi ja raske rocki moodsa elektroonilise klubimuusikani. Jutusaadete hulgast leiab päevakajalisi saateid kaasaegsest kunstist, kirjandusest ning inim– & loomaõigustest linnaruumini. Saatejuhtide hulgast leiab näiteks ERSO, boipepperoni, Karoliina Kreintaali ja Puänti kirjastuse kõrval teiste seas ka Kalli Talonpoika ja ajakirja Värske Rõhk.