Näitus «Võileivad suve ja tuulega» vaatleb illustratsiooni kui iseseisvat kunstivormi

Kunstifestival «Ma ei saa aru» on erinevate kunstisuundade populariseerimiseks algatatud iga-aastane kunstifestival Telliskivi Loomelinnakus, mille eesmärk on edendada kunsti mõistmise mitmekülgsust. Varasemalt on festival toimunud neljal korral fookusteemadega tänavakunst, skulptuur, heli- ja moekunst. Festivalile on oodatud kõik avatud meelega lapsed ja täiskasvanud.