Ikka kipub olema nii, et inimestele meeldivad ühed ja samad asjad ning kompromisse ei tehta. Kui valitud tööd osta ei õnnestu, siis ei kiputa ka muudele töödele ümber orienteeruma nagu see varasematel oksjonitel tihti on olnud. Siit ka tulemus, kus kunsti- ja ka hinnaväärtuselt võrreldavatest töödest osad ületavad omi hindasid kümneid kordi, kui teised jäävad sootuks müümata.