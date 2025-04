Carolina Pihelgas on peamiselt kirjutanud luulet, tema kogumik «Valgus kivi sees» (2019) pälvis Eesti Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali aastapreemia. «Lõikejoon» on tema teine proosaraamat.

«Lõikejoone» keskmes on noor naine Liine, kes sõidab üksinda maale, sest tal on vaja vaadata iseendasse, et tõmmata joon alla mürgiseks muutunud ja ummikusse jooksnud kooselule. Tema sees toimuvatele lahingutele kõlab kaasa sõjamüra naabruses asuvalt polügoonilt, mille laiendus ähvardab hävitada vana talukoha ja terve küla. Poeetilistest fragmentidest põimub lugu hirmust ja tervenemisest, ängistusest ja lootusest, äraminekutest ja kohalejõudmistest.