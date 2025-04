Suri kaheksakümnendate hitimeister, Bono lemmikbändi laulja

The Alarmi võrreldi sageli U2-ga, kuna grupid said lähedasteks sõpradeks juba kaheksakümnendate alguses ja The Alarm oli U2 soojendusesinejaks nende 1983. aasta turneel «War». Kuid hoolimata sarnasustest Bono ja Petersi vokaalistiilide vahel oli The Alarmi muusika vähem suursugune ning keskendus rohkem akustilistele kitarridele.

«Kui me alustasime, proovisime mõnda lugu mängida elektrikitarril, kuid need ei kõlanud nii hästi kui me need akustilistele kitarridele kirjutasime,» sõnas Peters 1983. aastal väljaandele Rolling Stone. «Nii et me mõtlesime, et teeme need lood lihtsalt sellel instrumendil, millel need kirjutati. Ja nii me aeglaselt kohandasime akustilist kitarri olema väga personaalne ja suure kõlaga instrument, kui seda mängitakse ainult ühele inimesele, et see kostuks suurelt paljudel inimestel, kes tulevad bändi vaatama.»