Mayhem ja Morbid Angel ühendasid käed: Hard Rock Laagris esineb rahvusvaheline supergrupp

Ekstreem-metalit mängiv VLTIMAS sai alguse 2015. aastal, mil Mayhemist lahkunud Rune «Blasphemer» Eriksen lõi käed äsja Morbid Angelist lahkunud laulja David Vincenti ning Cryptopsy trummari Flo Mounieriga. Debüütalbum «Something Wicked Marches In» pälvis koheselt laialdast kiitust kui «põhjamaiselt jäiste riffidega vürtsitatud brutaalne death metal».

Eelmisel aastal ilmunud teine plaat «Epic» kirjutati David Vincenti rantšos Texases. «Kogu looming sündis äärmiselt loomulikul moel,» meenutab Vincent, kes on praeguse loominguga võtnud omaks märksa meloodilisema laulmismaneeri. «Vahest mängis Rune päeva lõpuks mingit jaburat riffi ning Flo sinna peale midagi veel absurdsemat ja ma teadsin kohe, et see kõik tuleb linti saada. Meie bändi maagia seisnebki ühes toas koos arutlemises, musitseerimises ja salvestamises. Meievaheline kamraadlus on uskumatult tugev.»

«Meie sihiks on olla vägagi päris bänd,» lisab Eriksen. «Iga inspiratsioonist rikastatud moment on vaja ära kasutada. Mul ei olnud ootusi valmis plaadi osas, sest see oleks tähendanud kompromissi loomingu osas. Epicu lood on otsekohesed ja vabad liigsest taagast.»

«Epic» salvestati Portugalis produtsent Jaime Gomez Arellano (Paradise Lost, Grave Miasma) käe all, kujunduse tegi Daniele Valeriani (Mayhem, Unanimated). «Albumil kohtub vana moodsaga, hõlmates kõike, mis meile ekstreem-metalis meeldib,» kinnitab Eriksen. «Tahan selle bändiga olla emotsionaalselt aus,» lisab Vincent. «Tahan olla jutuvestja teemadel, mis mulle korda lähevad ning edastada sõnumit, mille kuulaja saab endaga võtta. Minu sõnumis on jõud, Epic on jõud.»

David Vincent on külastanud Vana-Vigalat varemgi, astudes 2018. aastal üles bändiga I Am Morbid.

Järjekorras 24. Hard Rock Laager toimub 27.-28. juunil Vana-Vigalas. Lisaks Eesti metalbändide paremikule toob festival lavale arvukalt välisartiste. Festivali peaesinejaks on seekord Inglismaalt Halifaxist pärit gooti- ja doom-metali suurnimi Paradise Lost.

Müstilise Uexküllide aadlisuguvõsa kalmistu ümbruse Vana-Vigalas vallutavad igal suvel tuhanded raskemuusikafännid. Hard Rock Laagri omanäolist nakatavat võlu kinnitab fakt, et festival on järjepidevalt kasvanud. Paarisaja muusikasõbra toel alustanud üritus on ajapikku muutunud tuhandete inimeste jaoks suve tippsündmuseks.