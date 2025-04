KURVASTAV STATISTIKA Uuringust selgus, kui paljud emad ja isad üldse tahavad väikelastele ette lugeda

Uus lapsevanemate põlvkond on kasvanud üles tehnoloogiaga ning peab lugemist kohustuseks või õppetööks, mistõttu ei taha emad ja isad meelsasti enam väikelastele raamatuid ette lugeda. See aga mõjutab laste endi huvi lugemise vastu.

Nielseni ja kirjastuse HarperCollins korraldatud uuringust selgus, kui paljudele lastevanematele üldse meeldib oma väikestele lastele raamatuid ette lugeda. Võrreldes mõne aasta taguste andmetega on see protsent oluliselt langenud. «​On murettekitav, et paljud lapsed kasvavad üles ilma rõõmsa lugemiskultuurita kodus,»​ ütles HarperCollinsi tarbijateabe direktor Alison David​.