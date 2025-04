Tallinna ainulaadne õudus-klubi tähistab mürgliga oma esimest sünnipäeva

Krypt kasvas välja muusikaagentuurist Sügis Productions 2024 aasta aprilli lõpus. Klubi esimene tegutsemisaasta on olnud märkimisväärselt aktiivne: lavalt on läbi käinud üle 100 Eesti artisti ning üle 50 välismaa artisti, mille eest teeniti välja ka tunnustus Rock FM'i aasta korraldaja 2024.

The Krypt töötas aktiivselt koos paljude muusikaagentuuride ja promootoritega, tuues hulgaliselt välisartiste Eestisse esmakordselt. Peale kontsertide on klubi ka läbi viinud muid üritusi, näiteks muusikute ja muusikahuviliste kirbuturge, tasuta jämmiõhtuid, tantsuetendusi, filmilavastusi ning klubis on ka koostöös Hamburgi Kunstiakadeemiaga filmitud stseene ühe välismaise filmi jaoks.