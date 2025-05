Reede õhtul tõstab dirigent Risto Joost taktikepi Vanemuise suures majas, et alustada avamängu Puccini surematule ooperile «Boheem». Peaosas on Eesti nimekaim sopran, Baieri riigiooperi solist Mirjam Mesak, kes ütles enne esietendust Postimehele antud intervjuus, et rahvusvahelise ooperimaailma tippu jõudmiseks on tal veel vaja õppida mitmeid suuri rolle.