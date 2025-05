Euroopa on vaimustuses Tommy Cashist! Millestki muust Euroopas enam ei räägita kui Tommy Cashist. Tommy Cash on vallutanud eurooplaste meeled ja mõtted. Euroopa elab deviisi all «Elagu Tommy Cash!». Mõte Tommy Cashist aitab eurooplastel üle saada Rooma paavsti lahkumisest põhjustatud kurbusest.