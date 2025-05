KRIMINULL Hea raamat, aga viina hulk ehmatab ja tegelaste nimed ajavad segadusse

Mida lehekülg edasi, seda kindlamaks muutus veendumus, et see ei ole kohe kindlasti krimiromaan, vaid pigem ajalooline põnevuslugu ühest vandenõust, mis päädib koletu tapatööga Peterburi lähedal asuvas Schlüsselburgi kindluses.

Kuritöö ohvriks on langenud keisriperekonna järeltulija ja võimalik troonipärija, tsesareevitš Ivan, keda nii mõnigi õukonnast näeks parema meelega istumas Venemaa troonil Katariina II asemel. Kuid kelle peale langeb tema tapmise süü ning kes on vandenõu taga, seda tuleb õukonnale lojaalsetel ja usaldusväärsetel isikutel hakata välja selgitama. Viimaste sekka on arvatud Randvere mõisnik, kellel juba varasemast ajast nii mõnegi kuriteo lahendamine ette on näidata.