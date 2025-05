14. aprill, Tallinna Krulli kvartal. NOËP ehk Andres Kõpper ütleb, et suure rahvahulga ees olla on okei, aga suure rahvahulga sees ei meeldi – see teeb rahutuks. Ta olevat rohkem omaette nokitseja tüüpi.

Kujutage pilti: Tallinna Krulli kvartali vanasse hiigelsuurde tööstusangaari on ehitatud üheks õhtuks täiemõõtmeline ringlava, mille on igast küljest sisse piiranud mitu tuhat inimest. See näeb välja nagu mõni illegaalne reiv 1990ndate Inglismaal, kuid on hoopis ühe Eesti menukaima artisti sünnipäevakontsert.