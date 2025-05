NÄDALA PLAAT Iidol käsitööõllepunki ei tee

69-aastase Billy vokaal võib nüüdseks olla ehk kohati natuke väsinud – vahel tundubki, et seda on tehniliste digiviguritega pisut upitatud –, kuid tegelikult on see ikkagi täpselt see Billy Idol, keda oodata võib: pisut üleolev, juuksed mässumeelselt turris, huul anarhistlikult torssis, kortsud näol kui elatud elu kaart. See ei ole kuri iidol, ta naudib elu, ennast ja muusikat.

Plaadiümbris, muide, on pea üks ühele identne tema parimate albumite omadega, omanimelise debüüdiga aastast 1982 ja sellele aasta hiljem järgnenud, äriliselt ehk isegi veel edukama albumiga «Rebel Yell». Päris kindlasti on see vihje, et pärast enam kui kümneaastast pausi ilmunud üheksas stuudioalbum on omamoodi tagasivaade ja tänukummardus pikale karjäärile.