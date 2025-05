NÄDALA FILM Kuradi kitarrikeeled mängivad räpakat bluusi

See on oluline, sest just see on kontekst, milles Ryan Coogleri «Patused» toimub: maailm, mis on ebavõrdsusest nii küllastunud, et vanas saeveskis, mille kaksikud ühelt klannimehelt pidude pidamiseks ostavad, on põrandalauad ikka veel verega määrdunud, nii et ruum, mis peaks ainult neile kuuluma, on juba eos trööstitu ja rõõmutu paik, kus isegi põrandalaudade eest on tasutud eluga.