Pühapäeval, 4. mail tuleb ansambli Vox Clamantis esituses maailma esiettekandele Arvo Pärdi teos «Prayer to the Holy Trinity». Tallinnas Niguliste kirikus ettekandele tulev teos on loodud 1976. aastal, kuid oli algselt mõeldud isiklikuks muusikaliseks tervituseks. Arvo Pärdi Keskuse arhiivitöö tulemusel jõuab see nüüd publiku ette.