INTERVJUU Kitarrivõlur Steve Hackett: parim muusika on see, mis sind pisarateni liigutab

Täna õhtul esineb Alexela kontserdimajas kitarrivõlur Steve Hackett, tõeline progeroki legend, kes tähistab Genesise ikoonilise albumi «The Lamb Lies Down on Broadway» 50. aastapäeva valikuga selle armastatud teose tipphetkedest. Samas ei pidanud Hackett paljuks päev enne kontserti ajakirjanikuga maha istuda, et rääkida nii Genesisest kui ka oma tohutust armastusest muusika vastu.